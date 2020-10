Sédhiou : un week-end macabre avec 2 morts sur la route

Hier samedi aux environs de 20 heures, un homme d’une soixantaine d’années a été tué au cours d’un accident de la circulation intervenu à hauteur de Marakissa sur l’axe Sédhiou/Marsassoum. Il était avec sa femme à bord d’une moto jakarta et se rendait à Taiba juste avant Marsassoum à une cérémonie de 40ème jour. Il a heurté par l’arrière une charrette qui allait dans le même sens. Faute de casque de protection, il est décédé sous le coup du choc et sa femme s’en est sortie mais avec plusieurs blessures. Le corps sans vie de la victime a été déposé par les éléments de la 43ème compagnie d’incendie et de secours de Sédhiou à l’Eps 1.Ce dimanche, le mal a encore frappé sur la route. Un véhicule Peugeot, communément appelé 7 places roulant dans le sens Sénoba/Médina Wandifa, immatriculé TH 6713C et un minicar immatriculé SD 0389/A avec 25 passagers à bord sont entrés en collision. Sur le coup, l’un des occupants du minicar est décédé. La collision a été causée par l’état défectueux de la route parsemée de nids de poules que l’un des véhicules tentait d’éviter.