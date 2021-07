Sonatel présente son rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise de 2020 et renforce son empreinte socioéconomique

Conformément à son système de gouvernance qui consacre depuis 2002 l’engagement sociétal du Groupe à l’endroit des populations, Sonatel présente son rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise et revient sur ses réalisations de l’année 2020 au Sénégal en général et dans ses pays de présence en particulier.

Entreprise citoyenne, reconnue engagée RSE avec un niveau « conforme » sur le référentiel ISO 26000 version 2010, suite à une évaluation de l’Agence Française de normalisation (AFNOR), Sonatel maintient depuis plusieurs années une démarche intégrée d’amélioration continue et de développement économique, social et environnemental de la société conformément aux objectifs de développement durable. Le Rapport RSE 2020 du Groupe vient ainsi réaffirmer la volonté de l’Entreprise de déployer une politique visant la mise en œuvre des objectifs de développent durable en vue de relever les grands défis de développement auxquels notre monde est confronté d’ici l’horizon 2030.

C’est ainsi que Sonatel procède,le 28 Juillet 2021, à la publication de son Rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise édition 2020 via ses plateformes en ligne. Le document relate toutes les réalisations de l’entreprise opérées en termes d’engagement citoyen pour l’année 2020, en vue de les partager avec le public.

Opérateur leader des télécommunications en Afrique de l’Ouest, et partie prenante privilégiée de la transformation numérique de nos sociétés, Sonatel joue pleinement sa partition dans la prise en compte au niveau national des objectifs de développement durable pilier de sa démarche RSE, pour un développement plus durable et mieux partagé.

Plusieurs initiatives portant sur une multitude de domaines ont été entreprises en vue de promouvoir la protection de la planète et l’édification d’un monde où chacun pourrait mener une vie plus digne en parfaite sécurité conformément aux 17 objectifs prioritaires retenus pour favoriser une prospérité partagée dans le monde.

La politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) de Sonatel

Acteur majeur de l’écosystème numérique en Afrique de l’Ouest et opérateur multiservices, Sonatel déploie depuis deux décennies une démarche active et volontariste de participation aux enjeux du développement durable, par l’intégration de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) dans les cinq piliers de sa stratégie, au même titre que la satisfaction des clients, l’excellence opérationnelle, la croissance rentable et le développement du capital humain.

Chez Sonatel, cette politique se décline en 4 axes :

La publication annuelle du rapport RSE du groupe Sonatel couvre la totalité des activités de l’opérateur de téléphonie mobile, fixe, Internet Haut Débit, des services financiers et de l’Energie en termes de gouvernance, de gestion et d’engagement responsable.De nombreuses réalisations illustrent cet engagement citoyen du groupe Sonatel à travers ces 4 axes en 2020.

Présentation du Rapport RSE du Groupe Sonatel 2020

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) au cœur de nos activités RSE





Le rapport RSE 2020 a été élaboré sur la base des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Il réaffirme la volonté du groupe Sonatel de déployer une politique visant la mise en œuvre des actions pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) et ainsi relever les plus grands défis de développement durable auxquels notre monde est confronté.





L’ENGAGEMENT RESPONSABLE du groupe Sonatel y est rapporté avec la politique d’Inclusion sociale, d’Inclusion numérique, de Préservation de l’environnement et du Dialogue avec les parties prenantes.Les actions importantes de la Fondation Sonatel rappellent le levier qu’elle est du bien-être communautaire et de la stratégie RSE du groupe Sonatel.





La Reconnaissance de la démarche Intégrée et du système de gouvernance RSE, dans le rapport, confirme l’ambition d’une entreprise qui a à cœur la satisfaction des attentes de ses parties prenantes.Le groupe Sonatel est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration continue et de développement économique, social et environnemental de la société. La politique du système de management intégré traduit l’engagement de l’entreprise dans les domaines de la RSE, de la Qualité, de la Santé et Sécurité, du Management de l’Energie, de l’Environnement et de la Sécurité de l’Information.





L’Empreinte socio-économique du groupe Sonatel est présente dans le rapport avec une étude réalisée cette année par le Cabinet Goodwill par le biais d’une approche en 3 étapes :





Une empreinte économique simple. Par sa simple existence, Sonatel génère au Sénégal une activité économique sur le territoire qui s’exprime en valeur ajoutée (FCFA) et en emplois, du fait de ses dépenses, des salaires et des taxes versées.L’empreinte économique simple est estimée au total à 663 Md FCFA de valeur ajoutée et 80 000 emplois.





Une empreinte économique élargie. La pertinence des services que Sonatel apporte aux populations sénégalaises produit un supplément de valeur (valeur ajoutée et emplois supplémentaires).L’empreinte économique élargie est estimée au total à 1 584 Md FCFA de valeur ajoutée et 220 000 emplois.





Une empreinte territoriale. La richesse créée par Sonatel au Sénégal est rapportée à la valeur du PIB et à la valeur du territoire.Une empreinte territoriale évaluée à 12% du PIB en 2020.

Enfin, le rapport présente les tableaux des indicateurs de performances RSE du groupe Sonatel que sont les Indicateurs environnementaux, les Indicateurs économiques et les Indicateurs sociaux.





Un rapport aux normes internationales ISO26000





Le rapport se présenteen un document qui compile les informations concernant les activités de Responsabilité Sociétale de Sonatel, dans tous ses pays de présence du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il a été réalisé en s’inspirant de la dernière génération des lignes directrices relatives au management et au Global Reporting Initiative (GRI).





Le rapport publié cette année, comme celui de 2019, 2018 et 2017, et 2016 a un périmètre étendu aux normes ISO 26000 en cohérence avec les derniers standards du GRI (Global Reporting Initiative). Cette norme donne fidèlement et en toute transparence un aperçu de l’état de réalisation de la démarche RSE au sein de Sonatel.





Pour l’édition 2020, comme en 2019,le rapportest réalisé sous un format disponible en version numérique téléchargeable sur le site www.sonatel.com, un acte qui traduit encore une fois la volonté du Groupe de participer à la protection de notre planète en limitant sa consommation en papier.





Dans le domaine de la RSE, Sonatel figure toujours en tête de classement du baromètre RSE des entreprises du Sénégal, régulièrement actualisé par l’Initiative RSE Sénégal.





Dans le cadre du devoir de vigilance, la gouvernance de Sonatel s’articule autour d’un Conseil d’administration et de plusieurs comités spécialisés:le Comité d’audit, le Comité RSE, Ethique et Compliance et le Comité de pilotage de la RSE.





En outre, forte de ses 8 certifications de qualité et de sécurité dont la prestigieuse Uptime TCCF (Tier III Certification of Constructed Facility), la Datacenter Tiers3+de Sonatel restes on plus bel atout pour mieux accompagner la transformation digitale des entreprises.





Certificats, chartes et reconnaissances en vigueur au sein de Sonatel :





• Certification ISO 9001 version 2008 (Qualité)

• Certification ISO 14001 version 2015 (Environnement)

• Certification ISO 50.001 (Energie)

• Certification sécurité OHSAS 18001 version 2007 (Sécurité et Santé au travail)

• Certification COPC (Reconnaissance du service Clients)

• Charte RSE&DD des Entreprises du Sénégal (Développement Durable)

• Charte de la Diversité des Entreprises du Sénégal (Genre, Handicap, Relations intergénérationnelles, Mobilité internationale)

• Charte « HeForShe » des Nations Unies (Genre).





A propos du thème créatif du Rapport RSE 2020





#Labeautédémasquée : «En cette période si particulière, l’humanité se cache derrière des masques. Mais derrière ces masques se trouve une beauté invisible et pourtant bien réelle. Porter un masque c’est se protéger et protéger toute la société. Plus qu’un accessoire, c’est un emblème de notre volonté de servir et de prendre soin de ceux qui comptent pour nous.»





Téléchargez le Rapport RSE 2020 de Sonatel sur www.sonatel.com

