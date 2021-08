Vote-Présidence FSF : La pique de Cheikh Oumar Sy à l’endroit des dirigeants de la fédération de Foot

Cheikh Oumar Sy lance une pique à la FSF

L’ancien député, Cheikh Oumar Sy n’a pas été tendre avec les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football. Ce dernier qui avait énergiquement dénoncé « le consensus » autour d’Augustin Senghor, ne s’est pas privé de lancer des piques quant au mode de décompte des voix lors du vote de la présidence de la Fédération sénégalaise de football, ce samedi 7 juillet. Un scrutin remporté par le président sortant Augustin Senghor qui avait comme adversaire Mady Touré.