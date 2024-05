Al-Nassr : Le geste inhabituel de Ronaldo pour Sadio Mané fait la une de la presse internationale

Ce mercredi, Al-Nassr affrontait Al-Khaleej en demi-finales de la King's Cup d'Arabie saoudite. Le club de Sadio Mané s'est imposé 3-1 et retrouvera Al-Hilal de Kalidou Koulibaly en finale.





Lors de cette rencontre, Cristiano Ronaldo a réalisé un geste inhabituel pour son coéquipier sénégalais. Alors qu'Al-Nassr menait 1-0 sur un but de Ronaldo et que le Portugais avait l'opportunité d'inscrire un doublé sur un penalty récolté, il a décidé d'offrir le ballon à Sadio Mané. Le Sénégalais ne s'est pas fait prier et a inscrit le penalty sans sourciller, quelques jours après un raté dans le même exercice.





Cristiano à certes offert quelques penalties durant sa carrière, mais ce geste reste inhabituel pour le joueur portugais. Ce qui a attiré l'attention de plusieurs médias internationaux qui l'ont relaté ce jeudi. "Cristiano Ronaldo consacre un penalty désintéressé à Sadio Mané pour marquer dans la victoire d'Al-Nassr", écrit le journal anglais "The Daily Mail". "Sadio Mané marque après que Ronaldo lui a offert un penalty (en demi-finale) de la Coupe du Roi saoudien. Ronaldo a non seulement motivé Mané à marquer le penalty, mais lui a également donné des instructions enthousiastes après qu'il a marqué", note "Sport Brief".





Un supporter d'Al-Nassr, sur les réseaux sociaux, a lui salué ce "geste historique de Cristiano Ronaldo envers Sadio Mané". Les fans du club saoudien espèrent que l'entente entre les deux stars continuera de profiter à leur équipe.





En finale, face à une équipe d'Al-Hilal qui domine l'Arabie saoudite de la tête et des épaules, Al-Nassr aura besoin de toutes ses stars en grande forme pour s'imposer.