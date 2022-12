Championnat du club: Une initiative de Golf club pointe des Almadies pour vulgariser la discipline

Championnat du club de Golf

Le golf est classé au Sénégal comme un sport de riche. Une perception qui bloque l’ascension de cette discipline, malgré des années de pratique. Pour donner une autre impression de cette activité, le Golf club pointe des Almadies a mis sur pied un tournoi dénommé championnat du club. Il en était à sa deuxième édition le week-end dernier au parcours du King Fahd Palace.





Plusieurs golfeurs sénégalais et de nationalités diverses ont pris part à ce tournoi. ‘’Notre objectif, c’est de faire revenir l’esprit de club, faire voir aux gens ce qu'est le golf, mais en même temps faire une initiative pour rendre le golf beaucoup plus visible au Sénégal et beaucoup plus accessible’’, a fait savoir Samba Dieng, capitaine Golf club pointe des Almadies.





Selon ce dernier, la deuxième édition du championnat du club a été une réussite. ‘’Nous avons eu 75 participants. Ce qui est un nombre record. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie parce que les gens commencent à adhérer. La majorité des participants étaient des Sénégalais, mais il y a d’autres nationalités notamment des ambassadeurs des pays de l’Indonésie en particulier. Il y avait des juniors qui sont venus. Bref on avait un bon mixte de personnes’’, informe-t-il.