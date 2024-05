Le Stade de Reims annonce la mise en retrait de l'entraîneur Will Still

À la suite d'une réunion organisée ce jeudi matin, le Stade de Reims a décidé de mettre fin au contrat de Will Still à la fin de la saison. L'entraîneur est mis en retrait de ses fonctions immédiatement.



Will Still et le Stade de Reims, c'est terminé. Le club champenois, actuellement 11e du classement de L1, a en effet annoncé ce jeudi que le contrat de son entraîneur anglo-belge se terminerait à la fin de la saison. Et qu'il était mis en retrait de ses fonctions immédiatement.

« Suite à une réunion tenue ce (jeudi) matin entre le président Jean-Pierre Caillot, le directeur général Mathieu Lacour et l'entraîneur principal Will Still, il a été convenu d'un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l'aventure sportive ensemble la saison prochaine », a indiqué le club dans un communiqué.





Avant de préciser : « Au vu de cette décision et afin de permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice, il a également été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd'hui. »

Déjà des remous en décembre





Ces derniers mois, le technicien anglo-belge (31 ans), sous contrat jusqu'en juin 2025, n'avait pas caché ses envies d'ailleurs. Il avait accordé un long entretien à The Athletic le 20 février, dans lequel il déclarait notamment : « C'est juste chez moi. Je veux rentrer à la maison. J'ai été à l'étranger toute ma vie et j'ai travaillé toute ma vie dans un environnement qui n'était pas tout à fait le mien. » Ou encore : « Je travaillerais sans problème pour une équipe de Championship (D2 anglaise). »

Dans la foulée, le directeur général, Mathieu Lacour, avait été contraint de donner une conférence de presse pour déminer le terrain. D'autant que la révélation de ses contacts avec Sunderland avait déjà créé des remous en décembre...