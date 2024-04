Mercato : Les conditions de Pape Gueye pour rester à l'OM





Auteur du but victorieux hier soir lors de la victoire 2-1 de l'OM devant Lens en clôture de la 31e journée de Ligue 1, Pape Gueye ouvre la porte à une possible prolongation dans la canebière.





En fin de contrat en juin prochain, l’international sénégalais s’est mis d’accord avec Villarreal d'après la presse espagnole. Seulement, le joueur formé au Havre a semé le doute sur son avenir en ouvrant une brèche hier en zone mixte.





"Ça va dépendre de plein de choses. Ma priorité c'est mon temps de jeu et qu'on me respecte en tant que joueur important. Et si j'ai ça, il n'y a aucun problème, je resterai. Nous sommes dans la dernière ligne droite, je donne tout pour l’équipe. Je profite de l'occasion pour remercier le coach Gasset qui m’a réintégré dans le groupe dès son arrivée. Mon but est dédié au coach. Quant à la suite, nous verrons bien”, a expliqué Pape Gueye.