Nicolas Jackson : ‘’Il me manque beaucoup de chose, mais… ça ira mieux’’

Arrivé à Chelsea lors du dernier mercato hivernal, l'attaquant Nicolas Jackson, auteur 13 buts en 39 matchs toutes compétitions, n'a pas mauvais été pour sa première saison en Premier League. Mais avec ses nombreuses occasions, l’international sénégalais de 22 ans aurait pu être plus prolifique. Mais Jackson a promis, à Sky Sport, du mieux à l'avenir.