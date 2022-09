Paul Pogba confirme avoir payé un marabout, mais pas pour jeter un sort à Kylian Mbappé

Dans l'affaire Pogba, Paul a estimé auprès des enquêteurs que son frère Mathias était sous la pression des racketteurs présumés, affirme dimanche France Info, qui a consulté le procès-verbal d'une deuxième audition, en août, du champion du monde de football. La thèse d'un Mathias Pogba "sous pression" avait déjà été évoquée auprès de l'AFP par une source de l'entourage de la famille.



France Info affirme également que Pogba a démenti lors de cette seconde audition avoir embauché un marabout pour jeter un sort à la star de l'équipe de France Kylian Mbappé. Le joueur de la Juve a expliqué aux enquêteurs lui avoir versé de l’argent pour une association humanitaire aidant des enfants en Afrique.



“Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature”, lui aurait par ailleurs écrit son frère par message cet été, alors que l’international venait d’arriver à Turin. Pogba a changé deux fois de numéro pour semer ses harceleurs, sans succès, toujours selon France Info.





Selon de précédentes informations du média français, confirmées à l'AFP par une source proche du dossier, Paul Pogba avait confié aux enquêteurs, lors d'une première audition, avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusils d'assaut, lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement. Une somme de 13 millions d'euros lui aurait été réclamée, et il assure avoir versé 100.000 euros. Parmi les suspects, il affirme avoir reconnu son frère aîné Mathias.



Le parquet de Paris a ouvert vendredi une information judiciaire sur les extorsions dénoncées par la star de l'équipe de France de football et de la Juventus Turin.



Une enquête préliminaire a été ouverte il y a un mois à Paris sur cette rocambolesque affaire, initiée à la suite d'une plainte déposée par Paul Pogba le 16 juillet auprès du parquet de Turin. Les investigations ont été confiées à deux magistrats instructeurs, a annoncé vendredi la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué.





Une vidéo énigmatique de Mathias a révélé l’affaire



Une information judiciaire contre X pour "extorsion avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération avant le septième jour en bande organisée pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime".





