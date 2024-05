PSG: "IL NE FAIT PAS CE QU'IL FAUT SUR LE TERRAIN", LES RAISONS DU DÉSAMOUR ENTRE MBAPPÉ ET LES SUPPORTEURS

Kylian Mbappé va disputer son dernier match de Ligue des champions au Parc des Princes avec le PSG, mardi face au Borussia Dortmund (21h), en demi-finale retour. Dans un climat particulier lié à son départ prochain mais surtout à son langage corporel sur le terrain.





Kylian Mbappé (25 ans) va faire ses adieux au Parc des Princes comme joueur du Paris Saint-Germain cette semaine. Mardi, il va disputer son dernier match européen comme parisien face au Borussia Dortmund (21h, sur RMC Sport 1), quelques jours avant la réception de Toulouse en Ligue 1, dimanche (21h, 33e journée). Une affiche secondaire qu’il n’est même pas certain de jouer au regard de sa récente utilisation en championnat par Luis Enrique. L’attente sera immense, en revanche, mardi à une marche de la deuxième finale du club dans la compétition. Mbappé est attendu au tournant à un moment où l’attaquant fait grincer des dents en raison de son départ cet été. Mais pas principalement, selon Florent Gautreau, journaliste de l’After Foot sur RMC Sport.





"Un joueur exceptionnel qui peut te faire gagner un match mais qui ne s’inscrit pas dans le collectif"

"Quand tu dis que tu veux être au centre du projet, que tu l’es, que tu demandes des garanties, que tu changes l’équipe à ton image, à tes besoins, c’est une des raisons", convient-il. Mais selon lui, le récent comportement du champion du monde 2018 sur le terrain concentre davantage les critiques, à la sortie d’une prestation sans relief à Dortmund à l’aller.





"Le désamour est mérité parce que sportivement, Mbappé ne fait pas ce qu’il faut."





"Si Luis Enrique était allé au bout de sa logique sportive dans le dernier match, il devait sortir Mbappé parce qu’il n’y arrivait pas et ne faisait pas le match qu’il fallait", poursuit Florent Gautreau. "Mbappé n’est pas content de la façon dont il est utilisé. Parfois il l’oublie, il décide de faire ce qu’il faut et ça devient un joueur qui rentre dans le collectif. Mais la plupart du temps, il n’est pas décidé à le faire et ça devient un joueur qui est hyper compliqué à gérer. Ce qui me gêne avec Mbappé, c’est qu’il demande le ballon dans les pieds, genre ‘l’action ne débute que lorsque vous m’avez donné le ballon’. On a déjà parlé des replacements défensifs inexistants, il fait semblant de se replacer, il coupe à peine la ligne de passe. J’ai critiqué le choix de Luis Enrique de faire rentrer Kolo Muani l’autre jour mais je sais pourquoi il l’a fait. Avec ce côté gauche qui n’allait pas avec Nuno Mendes, il s’est dit: ‘si je mets Mbappé, qui ne faisait pas le travail défensif, côté gauche, on peut prendre d’autres buts’."





"C’est un joueur exceptionnel qui peut te faire gagner un match à tout moment mais qui ne s’inscrit pas, une partie du temps, dans le collectif."









"Tout ce que Mbappé ne fait pas, il est capable de le faire", poursuit Gautreau. "Je veux que Mbappé grandisse sportivement pour devenir un joueur plus collectif et il n’y aura pas le désamour aujourd’hui. Il y a du dépit amoureux lié à son contrat mais aussi en raison de ce qu’il ne fait pas sportivement sur un terrain."





Le journaliste de l’After voit Mbappé s’atteler à ses tâches sans rechigner au Real Madrid, son futur club, la saison prochaine. Il défend aussi la gestion de Luis Enrique. "Il n’essaie pas seulement de le piquer en le mettant sur le banc mais le changement de poste, c’est pour dire à Mbappé, ‘il te faut les deux postes, il faut que tu sois performant en 9 d’autant que je ne peux pas jouer avec toi si tu es en haut à gauche si tu ne fais pas plus d’efforts défensifs. Dans les deux postes, tu as des progrès à faire. Si tu es 9, oui il faut revenir dans le jeu, il faut jouer dos au but, il faut faire des appels pour les autres et si tu es ailier, oui il faut défendre’. Luis Enrique aimerait que Mbappé se défonce pour aller chercher un ballon, fait des efforts. Ils se sont d’ailleurs expliqués et lui a dit: ‘tu es le meilleur joueur du monde mais montre-moi que si tu obéis à deux ou trois trucs très simples, tu vas progresser, Mbappé n’a pas suffisamment montré au coach et à ses supporteurs qu’il pouvait être ça. Il y a aussi le body language et la façon d’être sur ces derniers matchs qui me paraissent un peu problématiques."