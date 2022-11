Un footballeur français photographié avec du snus: quel est ce tabac illégal prisé des sportifs?

Consommation de snus par Marcus Thuram

Bien qu’illégal dans l’Union européenne, le snus semble faire de plus en plus d’adeptes, notamment dans les milieux sportifs. Il y a quelques jours, un footballeur français a été aperçu avec une boîte de snus à la main, dans l’avion qui le menait au Qatar pour la Coupe du Monde.





Un joueur des Bleus qui consomme du snus? L’image a fait le tour des réseaux sociaux. Dans une story partagée sur Instagram par Karim Benzema le 17 novembre dernier, on a pu voir Marcus Thuram tenant apparemment une boîte de snus alors que l’équipe de France était dans l’avion en direction du Qatar. Thuram a ensuite repartagé la photo, cachant cette fois la boîte sous un émoji.





Le snus est un stimulant à base de nicotine, vendu généralement sous forme de petits sachets à coller sur la gencive. Depuis 1992, sa vente est formellement interdite dans l’Union européenne, sauf en Suède. Il a pourtant réussi à se faire une petite place dans les écoles belges, mettait en garde, en février dernier, le toxicologue de la KU Leuven, Jan Tytgat. Le snus est aussi de plus en plus populaire parmi les sportifs. Surtout dans le milieu des sports d’hiver, tel que le ski ou le hockey sur glace, où la pratique n’a jamais été tabou, du moins jusqu’à il y a une dizaine d’années.





Améliorer les performances

Aujourd’hui, aucun sport n’est épargné, pas même le football. Il y a quelques années, Zlatan Ibrahimovic avait été aperçu en train de chiquer sur le terrain. Idem pour l’Anglais Jamie Vardy, qui avait reconnu publiquement son addiction et avait alerté sur les dangers de la substance. Selon Le Monde, on retrouverait régulièrement des sachets de snus dans les centres de formations européens, principalement en Belgique et en France.





Selon une étude menée par des chercheurs italiens sur les effets du snus dans le sport, ce tabac humide permet d’améliorer les performances des sportifs, car il “augmente la vigilance, améliore la coordination et les performances cognitives, la fréquence cardiaque et la circulation sanguine”.





Dangers

La consommation de snus n’est pourtant pas sans danger. Puisqu’il n’est pas inhalé, il n’augmenterait pas le risque de cancers des poumons. Toutefois, ce tabac contient une forte dose de nicotine (un sachet équivalant à trois cigarettes) et des composés reconnus comme carcinogènes (pouvant causer un cancer, NDLR).





L’utilisation prolongée de snus peut également détruire l’hygiène des dents et des gencives. “L’acidité de votre bouche est notamment perturbée par la forte base de nicotine présente, qui peut même avoir un effet corrosif”, indique le professeur Jan Tytgat. “En outre, la nicotine réduit l’acidité de notre salive et ouvre le chemin à toutes sortes de bactéries dans la bouche. Ces dernières peuvent à leur tour entraîner des infections et la mort des gencives.”