24ème édition de la FIARA 2024 : le Directeur Général Papa Abdou Fall lève le voile sur les innovations

On se prépare. C’est un événement très attendu. La 24ème édition de la Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) est programmée du 4 au 26 mai 2024. Cet événement de renommée internationale est centré sur "le défi de la souveraineté alimentaire face au changement climatique". Selon Papa Abdou Fall, cette rencontre qui verra la présence effective de la France, de l’Italie, de la Belgique (…) sera un moment d’échanges entre les producteurs et les organisations intervenant dans le développement rural. Il annonce par ailleurs la mise en place d’un Salon international de l'Agriculture et des Ressources animales du Sénégal (SIARA).









« Nous avons convié la presse à visiter les structures qui ont été mises en place pour répondre directement aux besoins des participants. C’est en ce sens que le comité a rencontré le ministre de l'Agriculture de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Dr Mabouba Diagne, qui s'est engagé à prendre toutes les dispositions idoines pour une bonne organisation de la FIARA. Rien que le département de l'agriculture et de l’élevage va occuper plus de 1000 mètres carrés pour présenter ses directions, ses projets et ses structures », a-t-il déclaré.





En marge de cette 24ème édition, un salon international de l'agriculture et des ressources animales du Sénégal, (SIARA) a été ouvert.





« On a noté que chaque année, la FIARA se tient sans la participation des Occidentaux à cause de la durée de l’événement. Dans cette optique, nous avons jugé nécessaire de leur trouver 3 à 4 jours pour leur permettre de venir exposer, rencontrer, présenter, échanger et conclure des contrats avec des clients afin de retourner très rapidement d’où la création du SIARA », justifie-t-il devant la presse.