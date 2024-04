Pulaagu : Canal+ lance une nouvelle chaîne de fiction en Pulaar

Canal+ lance une nouvelle chaîne de fiction. Après « Sunu Yeuf », le groupe accueille ce 29 avril sur le canal 67 « Pulaagu » qui se veut un miroir des coutumes et traditions de la culture Peulh. « On a lancé plusieurs chaînes en Afrique et aujourd’hui on lance Pulaagu qui va intéresser un certain nombre de pays dont le Sénégal, la République de Guinée, la Mauritanie, le Mali,… Le pulaar est parlé dans 5 ou 6 pays dans lesquels nous opérons. Numériquement, c’est une langue importante sur le continent, notamment en Afrique de l’ouest et du centre », a déclaré Cheikh Sarr, directeur général de Canal+ Sénégal lors de la cérémonie du lancement officielle de la chaîne ce lundi 29 avril.









Ce concept « Pulaagu » qui évoque culture et tradition chez les pulaars propose des séries cultes en langue peulh produites « dans des décors naturels du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée ». « C’était important pour nous d’avoir des visages de tout l’univers peulh. On a essayé d’associer les producteurs, les artistes,…. Vous aurez des séries de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée, etc… Et on espère que des producteurs vont venir contribuer à cette belle chaîne qu’est le Pulaagu », a dit le responsable édition Canal+ International, Gauthier De Sarnez.





Partenariat avec Marodi





Au Sénégal, Canal+ a conclu un partenariat avec la maison de production Marodi qui a réalisé des séries en pulaar comme ‘’Djame et Fatoumata’’ ou encore ‘’Le poids du silence’’. « Nous avons recruté parce qu’il fallait avoir des personnes qui parlent pulaar et on a monté toute une équipe pour lancer ce projet. On a voulu faire des séries basées sur la culture peulh. C’était important de partir sur ça » a affirmé Mass Ndour, directeur général de la maison de production Marodi.





Pour un écosystème de production fort, les acteurs du secteur ont profité de l’occasion pour lancer un appel contre le phénomène du piratage. « Quand on met des moyens avec les acteurs et les techniciens c’est pour générer de la valeur pour tous les gens qui interviennent dans l’activité. Si les productions se retrouvent piratées, si la chaîne se retrouve piratée c’est de l’argent que tout l’écosystème perd. C’est dans l’intérêt de tout le monde de lutter contre ce phénomène » a martelé le directeur général de Canal+ Sénégal, Cheikh Sarr.