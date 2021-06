Week end politique et économique du président Serigne Mboup

Serigne Mboup, président de la chambre de commerce de Kaolack, par ailleurs leader du mouvement And Defar Kaolack (ADK) a été sur le terrain dans son fief de Kaolack du 04 au 5 juin dernier.Il est dans la matinée du samedi l’invité de l’émission politique de la radio Al Fayda FM. Pendant plus de 2 h a été confronté aux questions des journalistes et auditeurs sur son ambition pour la commune de Kaolack, son programme et ses priorités en tant que candidat.Après la prière de Takussan, cap sur la cité religieuse de Taiba Niassene où il a pris part à côté du khalife de Médina Baye, à la présentation de l’étude de faisabilité du projet de réhabilitation Toolu Baye. A cette occasion il a été cité par le khalife comme un exemple de produit des daaras ayant réussi dans les affaires. L’intéressé s’est engagé à appuyer cette initiative.De retour à Kaolack, il a pris part au meeting du président du Rassemblement National pour l’Indépendance ( RNI) . Ce dernier lui a assuré de son soutien pour les prochaines locales. Mr Mboup a saisi cette tribune pour appeler les Kaolackois à se mobiliser pour sortir la. Commune de l’ornière.Durant la journée de dimanche le président Mboup est allé à la rencontre de plusieurs organisations de femmes de la commune. Ces dernières pourront bénéficier d’une ligne de crédit de 500 millions de la mutuelle de crédit et d’épargne de la CCIAK.De Tabangoye à Touba Ndorong, les femmes rencontrées ont été unanimes dans leur engagement et espoirs de voir Serigne Mboup présider ladite commune, afin de faire de Kaolack une ville émergente et sûre à l’horizon 2030.