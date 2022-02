Au Maroc, le gouvernement sous pression face à la flambée des prix

Lors d’une manifestation contre la hausse des prix, à Rabat, le 20 février 2020

Des scènes de chaos dans un souk, provoquées par le prix des tomates ; des manifestations, des menaces de grève et un hashtag sur les réseaux sociaux qui appelle à la démission du premier ministre. Au Maroc, le gouvernement fait face à une colère populaire provoquée par la hausse des prix des produits de première nécessité et des hydrocarbures, sur fond d’envolée des cours mondiaux. Dans un pays marqué par deux années de crise sanitaire liée au Covid-19 et qui subit une grave sécheresse, la tension sociale est montée d’un cran.