Découverte d’un important gisement aurifère en Côte d’Ivoire : Ces chiffres qui font saliver

Un gisement aurifère de classe mondiale a été découvert en Côte d’Ivoire dans les départements de Kani et Dianra (Nord du pays). C’est le PDG du Groupe Montage Gold, Martino de Ciccio, qui a porté l’information au président de la République ivoirien hier jeudi 02 mai 2024.



Plus de 155 tonnes d’or à tirer du gisement



« Les ressources minérales de ce gisement, la plus grande mine dans le pays à ce jour, sont évaluées à 5 millions d’onces, soit 155,5 tonnes d’or avec une teneur moyenne de 0,72g/t » a déclaré l’hôte d’Alassane Ouattara selon Abidjan.net.



Ces chiffres font saliver, surtout quand on sait que la Côte d'Ivoire n'est pas un grand producteur d'or. L'année dernière, le pays a sorti seulement 50 tonnes d'or.



Les travaux de construction de la nouvelle mine devraient démarrer au « dernier trimestre de l’année 2024 et l’entrée en production en 2027, d’après Abidjan.net.