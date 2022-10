Gabon : Sean Bridon met 500 millions sur la table pour les acteurs culturels

Gabon : Sean Bridon met sur la table 500 millions pour les acteurs culturels

Vous avez déjà, sans doute, rit à gorge déployée devant l’une de leurs vidéos. Il s’agit de courtes productions muettes avec des acteurs identiques à chaque épisode. Les principaux personnages sont Jack et Nzengué qui se livrent des batailles de ruses sans merci pour le plus grand bonheur de leurs fans qui se comptent en millions, 28 exactement.





L’homme derrière ce succès se nomme Sean Bridon du même nom que la page sur laquelle sont diffusée les vidéos. Chanteur et producteur, il gère les carrières de plusieurs artistes gabonais dont Emma, interprète du titre à succès « Encré ». Philanthrope, il n’hésite pas à mettre la main à la poche pour venir en aide à la société. Dans un élan altruisme, Sean veut faire beaucoup plus pour le développement de son pays et plus précisément dans le secteur de la culture.





« Le 1er Novembre 2022 la Seany tv décaissera la somme de 500.000 dollars pour aider les acteurs culturels de mon Pays le Gabon. Les ingénieurs de son, les pages culturelles, les danseurs, les médias, les artistes, les réalisateurs, les humoristes », a-t-il indiqué sur sa page Facebook.