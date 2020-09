Guinée-Bissau : quels présidents Umaro Sissoco Embaló a-t-il invité à la fête nationale ?

Umaro Sissoco Embalo, président de la République de Guinée Bissau, élu en décembre 2019





Très critique à l’égard des troisièmes mandats non prévus par la Constitution, qu’il a assimilé à des « coups d’État » lors d’une visioconférence des chefs d’État de la Cedeao, le 20 août, Umaro Sissoco Embaló a néanmoins convié Alassane Ouattara, qui devrait pour sa part envoyer un émissaire de haut rang le représenter.



La prise de position du président bissau-guinéen n’a pas non plus arrangé ses relations avec Conakry, notoirement exécrables. Le président guinéen Alpha Condé n’a pas été invité.

Selon nos informations, plusieurs chefs d’État s’apprêtent à faire le déplacement pour célébrer la proclamation de l’Indépendance de 1973. Les présidents du Liberia,, et de la Mauritanie,, arriveront à Bissau dès le 23 septembre, jour du 48ème anniversaire de leur homologueLe lendemain, date des festivités, le Nigérianle Sénégalais, et le Burkinabèseront présents à la cérémonie organisée au stade de Bissau puis au déjeuner qui la suivra.Le Togolaisest lui aussi attendu, tout comme les ministres portugais des Affaires étrangères et de la Défense. Le Rwandaiségalement invité, n’a en revanche pas encore confirmé sa présence.