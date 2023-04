Guinée: une cinquantaine de pêcheurs atteints d'une mystérieuse maladie de peau, une commission de crise installée





Une cinquantaine de pêcheurs sont hospitalisés en Guinée à cause d'une mystérieuse maladie de peau provoquant des cas d'éruptions cutanées, a indiqué vendredi à l'AFP le porte-parole du gouvernement.





Des photos d'hommes, tous des pêcheurs, ayant le visage, la bouche ou les membres atteints de nombreux boutons ont été diffusées sur les réseaux sociaux.





"Face à ce phénomène étrange, le gouvernement a mis en place une commission interministérielle de gestion de la crise composée des représentants des ministères en charge de l’Environnement, des Pêches, de la Santé, des Transports, des Mines ainsi que la préfecture maritime", a déclaré Ousmane Gaoual Diallo dans un communiqué.





M. Diallo a précisé qu'un comité de scientifiques a prélevé dans les zones suspectes des échantillons d'eau de mer, actuellement en train d'être analysés dans des laboratoires en Guinée et à l'étranger.





"En attendant les résultats des analyses, le gouvernement invite les pêcheurs à la prudence et à éviter les zones de pêche présentant une nappe d’eau compacte de couleur ocre", a-t-il ajouté.





Il a aussi assuré à la population que les analyses réalisées sur les produits de pêche débarqués par les pêcheurs victimes de brûlures sur la peau n’ont relevé aucun risque pour la consommation.





En novembre 2020, un millier de pêcheurs sénégalais avaient été touchés par une maladie inconnue qui donnait les mêmes symptômes.





Quelques semaines plus tard, le ministère de la Santé indiquait que le risque viral et contagieux était écarté et que tous les cas signalés avaient évolué favorablement sans complication, tout en disant ignorer les causes du mal.