Ibrahim Traoré aux étudiants Burkinabè : « Nous allons vous engager pour (savoir) comment fabriquer les Kalachnikov »

Capitaine Ibrahima Traore au Burkina Faso

Le président de la transition burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré s’est rendu hier mardi 17 janvier 2023 à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. Il s’est entretenu avec les étudiants. La situation sécuritaire dans le pays ne laisse pas de marbre les apprenants et la plupart de leurs questions au président allaient dans ce sens. Certains ont même demandé si les autorités ne pouvaient pas permettre aux étudiants de se faire enrôler en tant que Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). La réponse du capitaine Traoré a été claire : « Nous ne le souhaitons pas, mais j’ai vu dans un pays, à un niveau donné de la guerre, ils ont dû fermer les universités, enrôler les étudiants, les former et faire face à la menace. Nous espérons que nous n’arriverons pas à cette situation mais je suis particulièrement content de voir qu’il y a des combattants ici ».





« Nous ne souhaitons pas a priori vous engager pour prendre des Kalachnikov »