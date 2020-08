Mali : 4 soldats tués dans une embuscade imputée aux Djihadistes

Des soldats nigériens en patrouille sur une base de l'armée de l'air malienne, près de Bamako, vendredi. (Photo d'illustration)

Une section anti braconnage des Forces armées maliennes (FAMa) est tombée dans une embuscade, le jeudi 27 août 2020, aux environs de 10H30 à environ 25 Km de Konna sur le tronçon Konna-Douentza, entre Bima et Batouma.Dapres d'informations livrées par des sources militaires, l’attaque a été menée par des terroristes. Et le bilan provisoire fait état d'au moins 4 morts, 12 autres blessés et d’importants dégâts matériels.Les blessés ont été évacués avec le concours de la Minusma alors qu'un renfort a été dépêché sur les lieux.