Mali : Une femme accouche de 9 bébés d’un seul coup

Neuf bébés mis au monde d’un seul coup ! A travers un communiqué de presse parvenu mardi soir à Seneweb, la ministre de la Santé et du Développement social du Mali, Dr Fanta Siby, a informé qu’à l’issue heureuse de la grossesse à fœtus multiples, madame Halima Cissé a donné naissance à des nonuplés.





«Après un séjour médical de deux semaines à l’hôpital du Point G de Bamako, sur instruction du président de la transition, Bah N’Daw, la dame Cissé a été admise le 30 mars 2021 dans une clinique marocaine pour prise en charge de sa grossesse», a indiqué la ministre de la Santé et du Développement social qui, dans la foulée, indique que le 4 mai 2021, Halima Cissé a accouché, par césarienne, de neuf nouveau-nés au lieu de sept annoncés par les résultats d’échographies faites au Mali comme au Maroc. Il s’agit de 5 filles et 4 garçons. La ministre malienne rassure que les bébés et la maman se portent bien.





Le Dr Siby, Chevalier de l’Ordre national, a salué le leadership politique et la générosité du président de la transition qui, selon elle, ont permis de diligenter et d’assurer la prise en charge financière de l’évacuation sanitaire de Halima Cissé.