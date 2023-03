Meurtre de l'ambassadeur d'Italie en RDC: peine de mort requise contre les six accusés

La peine de mort a été requise mercredi à Kinshasa contre six hommes jugés par un tribunal militaire pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie en février 2021 dans l'est de la République démocratique du Congo.







La peine capitale est souvent requise et prononcée en RDC dans des affaires de sécurité nationale, mais elle n'est plus appliquée depuis 20 ans et est systématiquement commuée en prison à perpétuité.