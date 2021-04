Tchad: le CMT demande aux organisateurs des manifestations de «recadrer leurs militants»

Le Cmt demande aux opposants de recadrer les manifestants

Le CMT s'est exprimé pour la première fois sur les manifestations contre l'instauration d'un Conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby, un des fils du président tchadien tué au front le 19 avril dernier. Des manifestations qui ont secoué la capitale et quelques villes de province mardi et mercredi.

Selon le porte-parole du Conseil militaire de transition, le général Azem Bermandoa, ce sont des dérapages imputables aux manifestants qui ont causé les débordements.





« Différentes organisations de la société civile, de l’opposition démocratique ont bravé l’interdiction de la manifestation ordonnée par le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration. Cette manifestation dite pacifique a, paradoxalement, abouti à la destruction volontaire de 15 véhicules de la police nationale ainsi que deux stations appartenant à la société Total. À cela s’ajoutent des coups et blessures volontaires aux agents des forces de l’ordre en mission commandée. Une policière à la retraite a été extirpée d’un véhicule de transport commun pour être lynchée. »