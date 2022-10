Consommer local : Quand la montre de Sonko booste "subtilement" une marque locale

Le modèle Cheikh Anta Diop de la collection power de la marque Mathydy n'est plus vu comme une pièce quelconque selon une partie des Sénégalais. Cette montre, arborée par le leader du Pastef Ousmane Sonko, est devenue "la montre à porter" selon les patriotes.



Depuis que la marque a posté une photo du leader de Yewwi Askan Wi arborant ce bijou local, les partisans sont devenus comme hypnotisés et veulent veulent tous l'avoir.



Néanmoins, la marque sénégalaise a tenu à préciser qu'elle est "totalement apolitique et le restera car elle est adoptée par des milliers de clients au Sénégal et à l'international indépendamment de leur opinion politique, de leur croyance religieuse et de leur rang social". Dans son communiqué, la marque"se réserve le droit de communiquer librement au sujet des clients fidèles qui arborent ses créations au quotidien".



Toutefois, en seulement trois jours, la page a enregistré plus de 1500 nouveaux visiteurs. Le chiffre d'affaires devrait sûrement en faire de même.