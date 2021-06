France-Suisse : Ça a chauffé en tribunes entre la mère de Rabiot et les familles de Pogba et Mbappé

Au coup de sifflet final de France-Suisse, ce lundi soir à Bucarest, une échauffourée a eu lieu en tribune entre la mère d'Adrien Rabiot et des proches et des membres de la famille de Paul Pogba. Les familles des deux joueurs ont continué l'échange virulent qu'ils ont eu sur le terrain après le 3e but de la Suisse, mais en tribunes. La mère d'Adrien Rabiot demandait notamment comment Paul Pogba avait pu perdre le ballon qui a entraîné l'égalisation de la Suisse.





Au coup de sifflet final, la mère d'Adrien Rabiot a aussi demandé au père de Kylian Mbappé de recadrer son fils et de faire en sorte qu'il soit moins arrogant. Elle s'en est prise aussi à des journalistes, regrettant l'attitude de certains envers Kylian Mbappé. Un échange houleux a eu lieu entre la maman d'Adrien Rabiot et celle de Kylian Mbappé, et aussi avec le père du joueur du PSG.