[Audio] "Gondwana ou Wakanda ?" (Par Mamadou Ibra Kane)

Entre le Gondwana et le Wakanda, il y a un choix à faire. Sans doute à assumer. Choisir entre les deux même si le Gondwana et le Wakanda ont un dénominateur commun : la fiction. Mais l'imaginaire a ça de particulier qu'il se rapproche souvent de la réalité. Tout est de savoir s'il s'agit juste de réaliser nos rêves ou plutôt de rêver nos réalités. Encore que les deux ne s'opposent pas. Pas forcément. La vie, en effet, est faite des deux. Le Gondwana est qualifié ironiquement de "République très, très démocratique" par l'humoriste nigérien Mamane, très connu des auditeurs d'une radio étrangère. Le Gondwana et les excès de son Président, plus dictateur que démocrate et qui impose ses lubies et hobbies à son peuple.





Le Wakanda, royaume fictif dans l'univers Marvel situé en Afrique, est rendu célèbre par le film à succès "Black Panther". Hommage posthume à son acteur principal, Chadwick Boseman qui vient d'être terrassé par un cancer à seulement 43 ans. "Black Panther" et la belle musique de Baaba Maal. En passant.





Si nous évoquons le Wakanda, c'est parce que nous pensons à la future ville qui s'en inspire et qu'un autre célèbre musicien ambitionne d'implanter ou d'implémenter au Sénégal. Son nom : Akon City. Akon de son pseudonyme américain et d'artiste. Alioune Badara Thiam de son nom de baptême au Sénégal. "Akon City" ou "Wakanda City", le chanteur sénégalo-américain de RnB assume la ressemblance. Le réalisme nous oblige à dire bienvenue à "La Porte de l'Afrique", autre appellation de la ville futuriste qui sera érigée sur le site du village de Mbodiène en bordure de l'Atlantique.





Akon 47 ans, Boseman 43 ans, Black Panther (la Panthère Noire) ; Akon City, Wakanda City : toute ressemblance n'est que… pure réalité. Le Wakanda, ses immenses richesses naturelles et ses six millions d'habitants. Akon City et ses 6 milliards de dollars (3 324 milliards de francs CFA selon le cours actuel) représentant le financement du projet, sa crypto-monnaie Akoin, ses studios de cinéma, ses hôtels, ses hôpitaux, ses centres d'affaires et de loisir, son université… Akon City et ses futurs 300 mille habitants.





Qui cracherait sur une telle ville ? Osons le croire : personne. Ceux qui adorent Palm Jumeirah, l'île de rêve de Dubaï avec ses hôtels luxueux, ses restaurants haut de gamme, ses tours d'habitations qui donnent le tournis, ne bouderont pas le plaisir de visiter ou même de vivre à Akon City. Heureux qui comme les futurs Akonais !





Partons du postulat que la future ville intelligente – Smart City ne sera pas un mirage. Prions même pour qu'elle soit une réalité et mieux, plus belle que la maquette qui nous a été présentée. Toutefois des questions subsistent. Qui pourra habiter à Akon City ? Une ville pour riches ? Tant mieux si elle devrait attirer Les Bill Gates, Zuckerberg, Bieber, Rihanna, Kim Kardashian, Beckham, Ronaldo, Messi et tous les milliardaires de la planète, pressés de venir dépenser chez nous leurs colossales fortunes. Mais, la ville touristique qu'Akon City est appelée à être, sera-t-elle accessible à nous autres Sénégalais, notamment aux habitants de Mbodiene ? Le village d'agriculteurs du littoral ne sera-t-il pas chassé de ses terres pour laisser la place à des spéculateurs fonciers et de tous ordres ?





En apparence, le rappeur Akon a eu l'intelligence de discuter avec les villageois de la question foncière qui fâche. Le calme apparent des Mbodiénois, réputés comme tous les autres campagnards, très attachés à leurs terres héritées des ancêtres, est la preuve manifeste que le prince du Wakanda a dû bien négocier ses 500 à 800 hectares. Si cela se confirme, c'est un exemple d'une certaine "diplomatie industrielle" à promouvoir. Un bon arbitrage entre le "titre foncier agro-industriel" et le "titre foncier communautaire".





Pourquoi Akon a pu obtenir l'assiette foncière que requiert son rêve là où d'autres, avec moins de surface, n'y sont pas parvenus ? Se nommant Alioune Badara Thiam, sa sénégalité quoique mâtinée dans son américanité, ne saurait souffrir d'aucun doute, encore moins contestée. Donc, la raison de son succès est à chercher ailleurs.





Akon City, une chimère ? Espérons que ce royaume du Wakanda aura plus de chance de se réaliser que "Akon Lightning Africa", le premier grand projet du chanteur en compagnie de l'activiste politique sénégalais Thione Niang et de l'entrepreneur malien Samba Bathily. Une fouille dans les archives pour les mémoires oublieuses. Alors que son projet d'électrification de l'Afrique existe depuis 2015 – plus de 600 millions d'Africains étant sans électricité – Akon n'avait été reçu par le président Macky Sall qu'au bout de 4 années d'attente, le mercredi 3 avril 2019. Cette fois-ci il n'a pas attendu longtemps pour présenter, le mardi 1er septembre 2020, la maquette de sa ville futuriste au chef de l'État sénégalais.





Une année d'intervalle entre deux audiences au Palais pour vendre deux projets grandioses. Rêvons avec Akon ! Les pieds sur terre d'où sortira cette cité… Akonique. Sûrement pharaonique. Qui vivra verra.