LE MFDC ET L'ÉCONOMIE CRIMINELLE. SUR QUELS LEVIERS APPUYER ? (Par Ndukur Kacc Ndao)

La Casamance entre des.rebelles de la.paix et de l'économie de la guerre. La paix qui se consolide à nouveau avec la concrétisation imminente du dépôt des armes ces jours ci. En effet, le.front Diakaye bien avant le front sud de César Atoute Badiate avait aussi signé.un accord de déport des armes. Cette posture du front de Diakaye n'est pas nouvelle. Elle est différente de celle du front sud de Salif Sadio qui incarne les rebelles de l'économie criminelle. Il faut savoir que les nouvelles postures du conflit casamançais sont fondées essentiellement sur la production industrielle du chanvre indien, de la coupure du bois, du charbon. Ces nouveaux rebelles cherchent à protéger leurs "bases" pas pour l'indépendance de la Casamance,.mais poursuivre leurs activités criminelles. Pour faire face, l'Armée avait décidé dans la nuit du 08 au 09 mai de les attaquer aux environs de Kalethiaye, Kahengha, Kadialouck, dans la commune de Djibidione dans le département de Bignona. Dans un contexte où l'Etat appuie financirement les rebelles qui veulent se repentir moyennant un contribution financière et matérielle, il n y a aucune raison qu'ils persistent dans leurs logiques criminelles dans les forêts casamançaises. En réalité c'est des rebelles qui sont oisiifs et qui ne connaissent que la force armée pour voler des biens d'autrui. Cela peut paraître violent dans la description,.mais c'est la triste réalité.



Je crois qu'au-delà des efforts multiformes pour ramener la paix, l'Etat du Sénégal doit tracer les mécanismes extérieurs de financement connus du MFDC. Il faut inscrire ces acteurs comme des terroristes et solliciter de l'Etat français une réelle coopération. On ne pourra combattre définitivement le MFDC que si sa.base de financement extérieure est démantelée. Nos deux Etats savent qui financent le MFDC. Quelle triste fin pour ce mouvement de Diamacoune, Nkrumah Sané, Kamougué transformé en une vulgaire plateforme de production industrielle de chanvre, de bois... Peut-on faire la paix avec ces profils ? Bien sûr que oui !!! Ils sont déjà nombreux à sortir des bois pour refaire leurs vies avec les importantes pactoles distribuées par l'Etat à la suite des mémorandum de dépôts des armes notamment avec le front du Commandant Fatoma Coly. Celui de Atoute Badiate devrait suivre malgré les résistances des partisans de l'économie criminelle. Ceux-là ont intérêt à rester dans leurs villages, s'ils retournent dans la brousse, ce sera le vrai gatsa gatsa par.nos Forces de Sécurité et de Défense.



Ndukur