TOUT ÇA POUR ÇA ! (Par DIDIER AWADI)

2 ans de stress

2 ans de questionnements

2 ans de divisions dans nos familles

2 ans de déchirements dans nos villes et dans nos quartiers

2 ans de violences extrêmes

2 ans d’humiliations

2 ans de prise en otage

2 ans de comédie et de cinéma

2 ans que des innocents meurent sans justice victimes collatérales d’un jeu macabre

Plus de 2 ans que ça dure pour aboutir à ça ???

Quand on joue avec le feu on finit toujours par se brûler.

Quand l’étudiant brûle son université, il y a problème.

Quand l’usager brûle son propre moyen de transport, il y a problème.

Quand le citoyen brûle un édifice public qui lui appartient, il y a problème.

Quand il y a rupturte de confiance entre le justiciable et sa propre justice, il y a problème.

Quand il faut privilégier systématiquement les arguments de la force face à la force des arguments, il y a problème.

Quand l’invective, l’insulte, l’arrogance, la calomnie, la violence physique et verbale, les discours de haine deviennent choses normales,

Il y a sérieux problème.

Quand une société est divisée au point qu’on se méfie les uns des autres et qu’on stigmatise un groupe ethnique ou régional, il y a sérieux problème.

Quand on écarte,embastille, exclut ou bâillonne un groupe au profit d’un autre, il y a problème

Quand la loi de la force prend le dessus sur la force de la loi, il y a problème.

Quand le contrat de confiance est rompu entre corps habillés et civils, il y a problème.

Quand appeler au calme est signe de faiblesse, il y a problème.

Quand parler de paix est synonyme de trahison, il y a problème.

Quand nos enfants ne vont plus à l’école, les commerçants baissent les rideaux, les livreurs ou simples motocyclistes n’ont plus le droit de se déplacer, il y a problème.

Quand un travailleur ne peut plus exercer son devoir pour faire vivre sa famille, il y a problème.

Force doit donc rester à la paix.

Force doit donc rester à l’unité.

Force doit rester à l’intérêt supérieur du peuple.

Force doit revenir à la démocratie.

Force doit revenir à l’esprit de la constitution qui dit clairement: NUL NE PEUT FAIRE PLUS DE DEUX MANDATS CONSÉCUTIFS.

Force doit revenir au peuple qui choisira librement parmi tous ses candidats libres et libérés.

Que le sortant organise de façon libre le rendez-vous d’un homme avec son peuple et avec l’histoire.

Ce PROCÈS est juste DÉCEVANT et son verdict ABSOLUMENT DOUTEUX.

La violence extrême est extrêmement condamnable et nous la condamnons mais nous rappelons cette maxime que nul régnant ne doit ignorer : « NO JUSTICE NO PEACE » il n’y a jamais de paix durable sans justice véritable.

LE DROIT A LA RÉSISTANCE LÉGITIME EST UN DROIT INALIÉNABLE, MAIS NE SIGNIFIE NULLEMENT, ANARCHIE, CHAOS ET DESTRUCTION. ÉVITONS DE MENER NOTRE JEUNESSE À LA BOUCHERIE.

TROP DE SANG A TROP COULÉ INJUSTEMENT.

NUL NE PEUT REGNER PAR LA FORCE INDÉFINIMENT, ELLE SE RETOURNE INEXORABLEMENT TÔT OU TARD CONTRE L’AUTEUR. LE MALI, LE BURKINA, ET LA GUINÉE VOISINE EN SONT DES PREUVES ET DES EXEMPLES CRIARDS .

LE SENEGAL MÉRITE MIEUX QUE CETTE IMAGE DÉPLORABLE QUE NOUS OFFRONS AU MONDE

MAIS J’AVAIS PRÉVENU ET JE LE RÉPÈTE:

« BAYIL MU SEDD »

DIDIER AWADI