73e édition de la Berlinale : "Dusk" de la Sénégalaise Awa Moctar Guèye sélectionné

la Sénégalaise Awa Moctar Guèye sélectionné

La 73e édition du Festival international du film de Berlin se tiendra du 16 au 26 février 2023. À cette occasion, deux films africains seront en compétition : "Dusk" de la réalisatrice sénégalaise Awa Moctar Guèye, sélectionné dans la catégorie Courts-Métrages, et "Sira" de la Burkinabé Apolline Traoré, dans la catégorie Panorama. Un film dans lequel on retrouve deux actrices de renom, Nathalie Vairac et Nafissatou Cissé.