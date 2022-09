Affaire Lamine Diack : Massata Diack va sortir un livre

Massata Diack va prendre la plume pour revenir sur l’affaire qui avait valu à son défunt père, Lamine Diack, ancien président de l’IAAF, ses déboires judiciaires peu avant son décès. « Je ferai un livre pour donner ma version des faits et aussi parler des réalisations de mon défunt père Lamine Diack», a informé le patron de Pamodzi dans un entretien avec le Confidentiel Afrique, repris par Bés Bi.