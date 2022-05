Biennale 2022 : Des musiciens de renom au rendez-vous avec une série de concerts

Dans le cadre de la quatorzième édition de la Biennale l’art africain contemporain de Dakar, l’ancien Palais de Justice du Cap Manuel qui abrite l’exposition officielle internationale placée sous le thème IÞ Ndaffa (forger en sèrère), fera également la part belle à la musique à travers un spectacle sons et lumières dédié à la jeunesse sénégalaise, aux mélomanes, à ceux qui veulent découvrir les musiques du Sénégal.





Il s’y tiendra, le vendredi 20 mai 2022 à partir de 20h, un grand concert du prince de la musique malienne, le prodige Sidiki Diabaté.





Ce grand rendez-vous musical annonce une série de concerts qui accompagneront la Biennale de Dakar avec de grand noms de la scène musicale :





le groupe de fusion de Labour et Doudou Ndiaye Rose family avec des majorettes newlook, Pape et Cheikh, les frères Guissé, Le mythique Xalam, Cheikh Lo, Souleymane Faye, le groupe de fusion African Corporation, le groupe Afro Urban Fusion, l’Orchestra Baobab, Yves Niang, et son mbalax acoustique, Matador, Awadi, Fou malade and friends, Oriazul, Khamdel lo, du jazz et du blues avec Vieux Mc Faye, Fil di Fer, le groupe Jamm, Alioune Wade et son jazz fusion .