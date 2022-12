Collection Métiers d’art CHANEL-Dakar : Moment de beauté et de rêve

« Au-delà du défilé, c’est l’événement dans son ensemble que j’ai pris en compte. Cela fait trois ans que nous y pensons. Je voulais que ça se déroule en douceur, sur plusieurs jours d’échanges profonds, respectueux », confie Virginie Viard.





Abondance de motifs végétaux, de lignes et de formes géométriques, profusion de couleurs chaudes, de sequins et de pampilles étincelants, ou encore subtilité des jeux de dentelle : entre délicatesse et allure, la collection Métiers d’art 2022/23 CHANEL – Dakar prend corps dans des manteaux longs et étroits, des pantalons moulants et évasés, des cols seventies, des souliers plateformes, des sweats bouffants, colorés et brodés de fleurs, des tweeds multicolores ou des robes plus courtes devant que derrière.





Cœur battant de l’imaginaire de Virginie Viard, un esprit seventies traverse la collection. D’une liberté fascinante, la décennie pop-soul-funk-disco-punk, symbolisée par une déflagration d’énergie, s’incarne dans une femme triomphante. Convoquer les années 1970, dans l’esprit de Virginie Viard, c’est demander à tout ce qui en fait la substance de venir rythmer nos existences d’aujourd’hui.





Jusque dans les motifs fleuris, les codes chers à la Maison sont célébrés. Le travail de broderie, avec ses massifs de camélias, ses perles entrelacées, ses forêts de boutons-bijoux, ses éblouissements de sequins, s’harmonise avec celui de la dentelle enduite, plissée, noire ou blanche.





« Des échanges réels et nourris sur le long terme, c’est cette dimension humaine, chaleureuse, qui motive mon travail et que je m’efforce de retranscrire. J’y mets toute mon âme. Ces rencontres merveilleuses desquelles naissent des aventures artistiques comme celle-ci, c’est ce qui m’anime. »





Conçue entre le studio de création de CHANEL à Paris et le19M, entre Paris et la porte d’Aubervilliers, où onze Maisons d’art de CHANEL sont réunies, la collection Métiers d’art rend hommage aux savoir- faire de la mode. Depuis 2002, elle a pris l’habitude d’être présentée à travers le monde.





« L’ancien Palais de Justice de Dakar dans lequel non seulement le défilé, mais aussi une majeure partie du programme artistique qui lui est associé, ont lieu, est l’un des plus beaux endroits dans lequel il nous a été donné de présenter une collection. Il s’est imposé comme une évidence, comme une source d’inspiration aussi. »





Ce moment éphémère de beauté et de rêve qu’est le défilé de la collection Métiers d’art 2022/23 CHANEL – Dakar, Virginie Viard a souhaité l’étendre dans le temps, afin de célébrer la scène artistique d’une capitale culturelle de premier plan dans les disciplines qu’elle affectionne tout particulièrement, à commencer par la danse avec l’École des Sables et Dimitri Chamblas, chorégraphe du Slow Show accueillant les invités au défilé. Danse et musique se sont alors entremêlées. Les danseurs de l’École des Sables, centre international de formation et de création en danses traditionnelles et contemporaines d’Afrique fondé par Germaine Acogny, ayant pris part au projet depuis son lancement, ont retrouvé au sein de l’ancien Palais de Justice de Dakar le chanteur Obree Daman accompagné de son chœur. DBN Gogo a assuré en musique le final du défilé. Le cinéma est lui aussi au cœur du projet, à travers la collaboration entre Ladj Ly et les Écoles Kourtrajmé Montfermeil et Dakar qui ont filmé la genèse de la collection à Paris et la préparation de l’événement à Dakar.