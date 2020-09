Dakar, l’étoile montante du design

Grâce à un vivier de talents reconnus à l’internationale, la capitale sénégalaise s’est fait une place dans le monde du design. Une génération de créateurs qui s’appuie sur une tradition artisanale forte. Mais qui peine à se renouveler faute de structures d’enseignement.





Ils s’appellent Selly Raby Kane et Bibi Seck, sont designers sénégalais et se font tirer le portrait dans le premier numéro de Skewed Conversations, magazine tendance lancé par Marcus Engman, ancien chef du design d’Ikea. Une preuve parmi d’autres que la bouillonnante Dakar attire les regards des créatifs. En 2019, c’est côte à côte que les deux créateurs ont collaboré avec l’enseigne suédoise justement, le temps d’une mini-collection remarquée : Bibi Seck a produit un fauteuil à bascule et un tabouret en métal avec des assises tissées de couleurs douces influencées par son enfance à Dakar. Selly Raby Kane a imaginé, elle, un panier tout en finesse inspiré du rituel de tressage de cheveux.





Chez Shop Bi, on trouve la collection de mugs « Les Sapeuses » dessinée à Dakar par Faty Ly et confectionnée ensuite à Limoges et qui reprend au féminin la tradition des « sapeurs », princes africains du style.