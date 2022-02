Index, la voix Saint-Louisienne à la conquête du monde

Al Hassan Salam Seck, chanteur

Al Hassan Salam Seck de son nom complet, originaire de Saint-Louis du Sénégal. Il a conquis son public sur les réseaux sociaux à travers ses belles paroles enveloppées par sa voix qui traverse les frontières de Paris à Dakar.





Virtuose vocal, beatboxer, conteur musical, chanteur, rappeur, compositeur, il ensorcèle son public le faisant plonger dans une spirale musicale faite de chant a capella, de rap, de yodels et d'opéra. Il use tour à tour de son charme, de sa fantaisie et de son incroyable dextérité pour créer une mélodie envoûtante où se superposent plusieurs de ses timbres de voix.

A l'aide de son live sampler, il réalise en direct des compositions onomato-poétiques qui invitent au voyage et au dépaysement puis vous emmène avec humour et poésie dans l'univers sonore du quotidien.?





Cette esthétique chorale de sa voix ludique touche là où c'est sensible, elle contacte plus profondément au niveau de l'énergétique et du sentiment, ses vibrations sonores affaiblissent les tensions musculaires défensives laissant l'harmonie de la mélodie pénétrer au coeur de l'être. Juste pour vous dire que le chanteur Index de son nom de scène est l'équivalent d'une bête de scène féroce qui fait vibrer son public à sa manière.





Devant un public hétérogène composé de connaisseurs, Index a gratifié un concert en plein air ce weekend à l'initiative du centre culturel régional de Dakar. La sublime voix de Saint-Louis compte conquérir le public Dakarois et son environnement. Influencé par le grand virtuose feu Ndiaga Mbaye, Index réalise des textes ancrés de sagesse et d'enseignement; l'artiste donne des messages sur des thèmes comme l'amour, la pauvreté, l'éducation, l'immigration etc...