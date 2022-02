Ivan Reitman est mort, le réalisateur de "SOS Fantômes" avait 75 ans

Le père des chasseurs de fantômes n’est plus. Ivan Reitman, 75 ans est mort dans son sommeil ce samedi 12 février, a annoncé sa famille à l’agence Associated Press. Les causes de sa mort n’ont pas été précisées.



“Notre famille pleure la disparition inattendue d’un mari, père et grand-père, qui nous a appris à toujours chercher la magie dans la vie”, a déclaré sa famille dans un communiqué.



“Nous sommes consolés par le fait que son travail de cinéaste a apporté le rire et le bonheur à d’innombrables personnes dans le monde. Alors que nous portons le deuil en privé, nous espérons que ceux qui l’ont connu à travers ses films se souviendront toujours de lui”.

Réalisateur et producteur



Né en Tchécoslovaquie en 1946, Ivan Reitman a grandi au Canada où il a rencontré Rick Moranis et Dan Akroyd. Il leur offrira en 1984 les rôles du “Maître des clefs” et du docteur Ray Stantz dans son film le plus connu, Sos Fantômes. Ecrit par Dan Akroyd et Harold Ramis, le blockbuster a réalisé 229 millions de dollars de recette aux Etats-Unis.



Ivan Reitman réalisera deux volets de cette comédie de science-fiction. En 2021, son fils, Jason Reitman, réalise une nouvelle suite du film, Sos Fantômes: L’Héritage dont Ivan Reitman est le producteur exécutif.



Ivan Reitman a également dirigé Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito dans Jumeaux (1988) et Junior (1994). Dans les années 2000, il a réalisé quatre films dont Sex Friends et Ma super ex.



Mais c’est avec sa seconde casquette de producteur qu’Ivan Reitman laisse le plus de films. Il est notamment le producteur de la comédie Beethoven (1992) et de sa suite sortie en 1993.