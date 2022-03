Le théâtre sénégalais en quête d’un nouveau souffle

En prélude de la célébration de la journée mondiale du théâtre, prévue le 27 Mars prochain, un évènement majeur pour les acteurs du théâtre, tous les responsables et organisations de ce secteur se sont réunis, hier, à la maison de la culture Abdoulaye Douta Seck pour réfléchir sur un plan de relance des activités du théâtre après deux ans pause à cause de la pandémie de covid-19.



Selon le Secrétaire du ministère de la Culture et de la Communication, Habib Léon Ndiaye, “toutes les recommandations seront prises en compte pour redorer le blason du théâtre Sénégalais”.



À l’instar du Fonds de Promotion de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (FOPICA ), qui génère deux milliards de francs CFA pour améliorer la performance et la productivité du cinéma, le comité en charge de la relance du théâtre réclame à son tour un milliard dans le but de mettre en oeuvre les activités du théâtre au plus haut sommet.



Dans ce cahier de charge, il était question de mentionner l'amélioration de la formation des acteurs et le renforcement des capacités de diffusion dans toutes les plateformes.



En outre, augmenter les infrastructures culturelles ( des salles de spectacles, opéras) et une bonne gestion des fonds alloués au théâtre, la création des centres de formation dans les régions.



Ce plan de stratégie a été validé à l'unanimité par tous les acteurs et responsables du théâtre réunis hier et le document sera remis au ministre de la Culture et de la Communication à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la journée mondiale du théâtre , ce dimanche 27 mars au théâtre national Daniel Sorano.