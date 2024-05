Les trésors littéraires de Léopold Sédar Senghor vont revenir au Sénégal





L'attendue vente aux enchères des ouvrages de l'illustre ancien président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, prévue pour le 16 avril 2024, a été annulée à la demande de l'État du Sénégal. Plus de 300 livres dédicacés, témoins de l'héritage littéraire de l’homme d'État, étaient en suspens, attendant leur destin.





Les 343 manuscrits ayant appartenu au premier président de la République du Sénégal sont destinés à rejoindre Dakar et seront hébergés dans l'une des demeures qui ont abrité le poète et écrivain.





Maître Rivola, commissaire-priseur, confirme qu'un accord financier a été conclu entre l'héritière de Senghor et l'État sénégalais. Ce dernier considère ces ouvrages comme faisant partie intégrante du patrimoine national et manifeste un intérêt particulier pour leur acquisition.





Selon le commissaire-priseur et expert en livres anciens, cette bibliothèque offre une précieuse fenêtre sur les « affinités intellectuelles » de l'écrivain durant une période s'étalant sur trois décennies, de 1940 à 1970. La valeur de ces ouvrages, estimée entre 20 et 30 euros en moyenne, est principalement tributaire de la dédicace qui les accompagne et de l'identité de leur auteur, allant d'Aimé Césaire à François Mitterrand.