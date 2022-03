[Video] Diaspora : 25 parmi les 65 Sénégalais identifiés en Ukraine « ont traversé la frontière » (Moïse Sarr)

Moise Sarr, Sénégalais de l'Extérieur

Présent à la conférence de presse organisée par le Conseil national du Laïcat Sénégal ce mardi, Moïse Sarr a profité de l’occasion pour glisser quelques mots sur la situation des ressortissants sénégalais en Ukraine. Le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a affirmé dans un premier temps que le gouvernement sénégalais suit « avec toute l’attention requise » cette affaire tout en annonçant une première mesure forte. « Je peux vous dire que nous avons 25 Sénégalais qui ont eu à traverser la frontière et qui ont été accueillis par notre ambassade à Varsovie (Pologne). Et parmi ces personnes, nous avons 3 personnes qui sont actuellement en France et le reste est pris en charge, entièrement, par, notre ambassade à Varsovie », assure Moïse Sarr.





D’après les informations de l’autorité diplomatique, quatre autres sénégalais seraient arrivés à la frontière polonaise. Le secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur précise que 65 Sénégalais ont « clairement » été identifiés en Ukraine et que le gouvernement disposerait de leurs contacts.





« Nos recommandations sont claires, si la situation permet qu’ils puissent rallier la frontière, il faut le faire et si c’est risqué, on va faire en sorte de les mettre en sécurité. Donc les instructions sont claires, c’est : assister, accompagner, prendre en charge et en cas de nécessité de rapatrier s’il y a des candidats », explique-t-il.