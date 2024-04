[Enquête 1/2] Saint-Louis : L'exploitation gazière, une menace sur l'avenir des communautés côtières ?

Photo Baye Salla Mar



Des voix s'élèvent pour exprimer à la fois l'espoir et les préoccupations de la population locale. Baye Salla Mar, président de la Commission environnement et développement durable de la commune de Saint-Louis, souligne que l'exploitation de ces ressources représente une opportunité unique pour le développement du pays.Il insiste sur l'importance de garantir que les retombées de cette exploitation bénéficient réellement aux communautés locales, conformément au principe selon lequel les ressources naturelles appartiennent au peuple.M. Mar met en avant deux leviers pour assurer que les parties prenantes agissent dans l'intérêt des populations locales. Tout d'abord, il met l'accent sur la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE), soulignant que malgré les investissements de BP dans ce domaine, l'impact sur les communautés locales reste limité., plaide Baye Salla Mar.Par ailleurs, le président de la Commission environnement et développement durable de la commune de Saint-Louis insiste sur l'importance du contenu local, en soulignant la nécessité pour l'État d'accompagner la commune de Saint-Louis et les PME locales pour favoriser l'emploi et l'implication des habitants de la région dans l'exploitation des ressources. Il insiste sur le rôle clé que joue le secteur de la pêche dans l'économie locale et appelle à des mesures concrètes pour atténuer les craintes de la population concernant les impacts environnementaux de l'exploitation.Alors que les regards se tournent vers l'horizon, à la recherche de jours meilleurs, l’on se demande comment concilier les impératifs de développement industriel avec la préservation des ressources naturelles et des moyens de subsistance traditionnels ? Soucieuses de leur avenir, les communautés côtières tentent tant bien que mal de faire résonner leurs voix comme un appel à la vigilance et à la responsabilité.