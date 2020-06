Covid-19 au Sénégal : 2 nouveaux décès, 21 cas graves en réa et 105 tests positifs

Dr Aloyse Waly Diouf, faisant le point de la situation du jour, a annoncé 105 nouveaux décès sur un échantillon de 970 tests réalisés. Il s’agit d’après lui, de 94 cas contacts suivis et 11 cas issus de la transmission communautaire.





Lesquels proviennent de Ouakam, Mermoz, Mbao, Hlm Grand Yoff, Liberté 6, Parcelles Assainies, Yeumbeul, Ziguinchor et Bargny.





La liste macabre s’allonge et s’alourdit d’autant plus que le Dr Aloyse a encore annoncé deux décès liés à la maladie ce samedi et le bilan passe à 84.





Il a également fait état de 21 cas graves qui sont dans les services de réanimation.





La bonne nouvelle c’est que 60 patients déclarés positifs donc guéris.





À ce jour, le Sénégal a enregistré 5888 cas dont 3919 guéris et 1884 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte au respect des mesures préconisées par les services du ministère de la santé et de l’action sociale pour couper la chaîne de contamination de la maladie.