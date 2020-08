Covid-19 au Sénégal : 2 décès, 90 tests positifs et 44 patients en réa

Le communiqué n° 180 du ministère de la Santé et de l’Action sociale évoque 90 nouveaux cas sur 1250 tests effectués ce vendredi 28 août. Soit un taux de positivité de 7,20 %.





Selon Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention, il s’agit de 50 cas contacts suivis par les services du ministère et 40 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers proviennent des communes et quartiers suivants : Kédougou (7), Bignona (3), Kaolack (3), Ziguinchor (3), Guédiawaye (2), Ouakam (2), Plateau (2), Popenguine (2), Saint-Louis (2), Thiès (2), Fann Résidence (1), Keur Massar (1), Liberté 5 (1), Louga (1), Maristes (1), Mbao (1), Médine (1), Nord Foire (1), Ouagou Niayes (1), Pikine (1), Richard-Toll (1) et Tivaouane (1).









117 patients contrôlés négatifs sont déclarés guéris. Il y a aussi 44 cas graves dans les services de réanimation et 2 nouveaux décès.





L’état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable.





A ce jour, le Sénégal enregistre 13 384 cas positifs, 9 091 guéris, 279 décès et 4 013 sous traitement.