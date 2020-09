Covid-19 : 0 décès, baisse des cas graves et 44 nouveaux tests positifs dont 1 cas importé

Deux jours que le Sénégal n'a pas enregistré de décès lié à la Covid-19. De plus, les cas graves admis en réanimation sont en baisse. Ce mardi 1er septembre, 31 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays contre 36 notifiés hier lundi 31 août.







Mieux, les nouvelles contaminations au coronavirus ont diminué. En fait, les résultats des examens virologiques du communiqué numéro 184 du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont dévoilé que sur 944 tests réalisés, 44 cas positifs ont été détectés. Ce qui donne un taux de positivité de 4,66 %.





Toujours, au cours du point journalier sur la situation de la maladie Covid-19 au Sénégal, le Directeur de la Prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye a déclaré que les personnes testées positives proviennent de 25 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action, d'un (1) cas importé enregistré à l'Aéroport international Blaise et de 18 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés à Saraya (5), Matam (2), Nioro (2), Thiès (2), Dieppeul (1), Dagana (1), Richard-Toll (1), Kolda (1), Oussouye (1), Saint-Louis (1) et Ziguinchor (1).





Le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action d'annoncer que 45 cas guéris ont été recensés. Aussi l’état de santé des autres malades est stable.





Au total, 13655 cas positifs ont été recensés depuis l’apparition du coronavirus au Sénégal. Ils sont répartis entre 9484 guéris, 284 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 3886 patients sous traitement.