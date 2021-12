Indemnité des enseignants : Le ministre Mamadou Talla rassure

Défendant son budget à l'Assemblée nationale, samedi dernier, le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla a été interpellé sur les perturbations dans le milieu éducatif. A l'hémicycle, il a indiqué que l’Etat a respecté tous les engagements qu’il avait pris sauf le régime indemnitaire qui, d’après lui, n'a pas été en règle depuis des années et que cela concerne tous les fonctionnaires.



«Cette question va au-delà et le ministère a fait ses études, des cabinets ont été pris et on est en train de voir au niveau du gouvernement comment arriver à faire quelque chose qui est harmonisé. Mais qu’on ne regarde pas les problèmes là où ils sont, mais qu’on regarde ce qui les a créés. Des indemnités ont été distribuées partout et des sommes très élevées. C’est pourquoi on a décidé d’harmoniser», a t-il déclaré.



Selon Mamadou Talla, la priorité est toujours d’apaiser le climat social pour réussir nos réformes. "Pour les engagements, il faut noter qu’il y a des questions qu’on peut régler toute de suite, par contre, il y a des questions, de par leur nature même, on ne les règle que dans le temps parce que ça se reproduit. Par exemple la mise en position de stage. Toutes les questions liées à la pédagogie ont été prises en compte», rassure-t-il.