Dette extérieure : Le Sénégal dans une phase d’incertitudes

Le Sénégal est actuellement sous surveillance en matière de dette extérieure. Le pays avait annoncé, le 10 juin dernier, sa décision de participer à l'Initiative de suspension du service de la dette (ISSD). Une nouveauté qui a amené l’agence de notation Moody’s à placer Dakar « sous revue pour dégradation ». L’annonce a été faire par l’agence elle-même dans un communiqué du 12 juin.Suffisant pour que le gouvernement du Sénégal réagisse afin d’expliquer la portée d’une telle mesure. Dans une note du ministère des Finances reçue à Seneweb le week-end, on explique que placer sous revue pour dégradation ne signifie pas de facto qu’il y a eu dégradation de la note du Sénégal.« Une dégradation a lieu lorsque l’agence de notation considère que les perspectives se sont affaiblies par rapport à la recommandation originelle, généralement en raison d'un changement important et fondamental. Une revue pour dégradation a lieu lorsque l’agence décide de mettre la notation sous surveillance afin d’apprécier les conséquences d’un changement qui peut affecter la capacité de l’emprunteur à honorer ses engagements contractuels vis-à-vis de ses créanciers », précise le ministère.Autrement dit, pour le moment, le pays conserve la note Ba3 avec Moody’s et B+ (stable) avec Standard & Poor’s. Ce qui veut dire que Dakar garde toujours ses capacités de respecter ses engagements financiers.Cependant, il suffit qu’il y ait des conditions financières ou économiques défavorables pour que cette capacité soit perdue. Autant dire donc que le pays est actuellement dans une période d’incertitudes.Ce qui met le ministère des Finances en alerte. « L’Etat du Sénégal continue d’avoir une approche proactive durant la période de surveillance. Il s’agira de continuer à produire les éléments susceptibles de prouver la volonté et la capacité du Sénégal à assurer le service de la dette, malgré son adhésion à l’ISSD », souligne le communiqué.