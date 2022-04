Évaluation mutuelle du GIABA : Le Groupe à la traîne dans la mise en œuvre de son mandat de base

Evaluation mutuelle Giaba

Le cycle d’évaluation mutuelle des 17 États membres du Groupe Intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'ouest (GIABA) devait s’achever en 2022. D'une durée de 05 à 06 ans, l'évaluation mutuelle couvre environ 18 mois (parfois 24 mois) pour se conclure en cinq étapes complémentaires, a expliqué le juge Kimelabalou Aba, directeur général du Giaba.





Malheureusement, à ce jour, le GIABA n’a été en mesure que de conclure dix rapports d’évaluation mutuelle, deux autres devraient être discutés au cours de la Plénière de mai 2022.





Le juge Aba reconnaît que le GIABA est à la traîne dans la mise en œuvre de son mandat de base.





Faisant face à des défaillances structurelles et des difficultés relevant de "l’insuffisance du capital humain", le Giaba cherche à améliorer la mise en œuvre du processus d’évaluation mutuelle à travers des contributions efficaces aux discussions des rapports.





Ainsi, en prélude à sa Plénière prévu au mois de mai 2022, le Giaba forme les Chefs de Délégation et leurs équipes sur leur rôle en vue de faciliter l’appropriation par les États membres le processus de discussion des différents rapports pendant les réunions du GIABA.





"'Cette absence d’effectifs suffisants affecte le respect des délais, ce qui nécessite la révision du calendrier des évaluations mutuelles des États membres restants à évaluer dans le cadre du cycle", a estimé le directeur général du Giaba.





Toutefois, il précise que lorsqu’un membre du réseau ne parvient pas à mettre efficacement en œuvre les normes établies dans le cadre des Principes de Haut Niveau, certaines mesures sont prises contre l’organisme défaillant.





"Tenant compte de l’incapacité du GIABA à remplir correctement ses obligations en matière de conduite des évaluations mutuelles et de production de REM de qualité acceptable, la Plénière du GAFI de février 2021 a lancé un processus d’amélioration de l’efficacité (PAE) pour le GIABA comme mesure tendant à inciter le GIABA à réévaluer ses stratégies de prestation", a assuré le juge.





Pour aider le Groupe à relever ses défis, un plan d'action a été élaboré et devra être mis en œuvre par le GIABA.





Ledit plan d’Action devait adopter en juin 2021 trois piliers clés suivants : Ressources et organisation du Secrétariat ; Gestion des processus d’évaluation mutuelle et de suivi ; et engagement/mobilisation des États membres du GIABA.

Lorsque le premier rapport d’avancement a été présenté en octobre 2021, il a été noté que des progrès limités ont été réalisés.





Le Secrétariat du GIABA et les Groupes de Contact améliorent leur processus de travail afin de permettre au GIABA de réaliser "des progrès significatifs".