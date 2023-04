Fusion UBS/Credit Suisse: entre 25.000 et 36.000 postes pourraient être supprimés dans le monde

Les responsables de la mégabanque née du rachat de Credit Suisse par sa compatriote UBS envisagent de supprimer 20 à 30% des emplois - soit entre 25.000 et 36.000 postes dans le monde, affirme l’hebdomadaire SonntagsZeitung, citant des sources internes anonymes.



C’est bien plus que le nombre de suppressions de postes que prévoyait Credit Suisse dans le cadre de son plan de restructuration avant que les autorités helvétiques ne poussent UBS à racheter, dans l’urgence, sa rivale menacée d’effondrement. En Suisse seule, jusqu’à 11.000 postes seraient concernés, croit savoir l’hebdomadaire.





Avant le rachat, UBS employait un peu plus de 72.000 personnes contre plus de 50.000 chez Credit Suisse. L’hebdomadaire ne précise pas la période sur laquelle ces suppressions d’emplois sont prévues, ni les activités les plus touchées au sein des deux géants bancaires.