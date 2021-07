Sénégal : Les prix à la consommation augmentent de 0,5 %, en juin 2021

Hausse du prix de la consommation selon ANSD

L’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) a enregistré une hausse de 0, 5 % en juin, comparativement à son niveau du mois précédent, a annoncé l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).





Cette évolution est surtout consécutive à l’accroissement de 0,8 % des prix des produits alimentaires et boissons non-alcoolisées, de 1,1 % des coûts des articles d’habillement et chaussures, de 0,7 % de ceux des services de santé, ainsi que des prix des boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants, indique la structure dans sa note.