Voici les 5 pays où l'on gagne le plus d'argent selon une étude

Dans une étude, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) s'est penchée sur les pays où les salaires sont les plus élevés, pour une personne célibataire et sans enfant. A noter que le coût de la vie varie dans chaque pays. La rémunération y est donc adaptée.







1-LA SUISSE

La confédération helvétique arrive en tête de ce classement. En effet, un Suisse célibtaire et sans enfant gagnerait 5.779 euros net par mois. Pays limitrophe à la France, elle comptait près de 180.000 Français en 2020, la désignant comme le pays où il y a le plus d'expatriés tricolores.





2-LES PAYS-BAS

Quatre mille quatre cent vingt-deux euros nets par mois. Tel est le salaire moyen d'un Hollandais. Comme partout, les conditions économiques sont différentes d'une ville à une autre. Amsterdam et Rotterdam sont classées parmi les lieux les plus chers du pays.





3-LE LUXEMBOURG

On peut prétendre à 4.418 euros nets par mois si l'on travaille au Grand-Duché. Comme en Suisse, le coût de la vie y est très élevé.





4-LE DANEMARK

Dans ce pays scandinave, le salaire est évalué à 3.807 euros nets par mois en moyenne. L'Etat a décidé de ne pas dépasser plus de 40 heures de travail par semaine, le temps hebdomadaire travaillé étant de 33 heures.





5-L'ALLEMAGNE

En Allemagne, le salaire moyen est de 3.692 euros net par mois.