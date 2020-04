Covid-19/ Enseignements à distance : Le SAES met en garde Cheikh Oumar Hann

le Saes au ministre de l'enseignement Cheikh Oumar Hann

Le Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur regrette la « décision unilatérale » du ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation de proposer l’enseignement à distance dans ce contexte de lutte contre la pandémie du Covid-19.





« Après l’épisode chaotique de l’orientation des bacheliers de 2019, le SAES a appris que le MESRI a encore récidivé en décidant de façon unilatérale de proposer l’enseignement à distance dans toutes les Universités pour faire face à la situation de pandémie sans s’en référer aux textes législatifs et réglementaires ni même se préoccuper des conditions de l’applicabilité de cette décision aux enseignants et aux apprenants », s’est insurgé le SAES dans une note parvenue Seneweb.





Selon le syndicat, l’enseignement à distance pour un effectif de près de 150 000 étudiants des universités publiques ne s’improvise pas, au vu de toutes les difficultés objectives rencontrées par l’Université Virtuelle du Sénégal depuis 2013 malgré l’engagement des enseignants.

Par conséquent, les camarades de Malick Fall militent pour le respect de la vocation première des universités publiques sénégalaises et de leur mode de fonctionnement, pour l’équité, la justice et l’égalité des chances pour tous les étudiants quelles que soient leurs conditions sociales.

Ils rappellent que les modalités de base des enseignements en présentiel ne sauraient être modifiées que dans le respect des textes en vigueur qui prévoient leur validation par les instances délibérantes compétentes et sans préjudice pour les étudiants.





Toutefois, ils mettent en garde les autorités des conséquences malheureuses et irréversibles qu’entrainerait une improvisation des modalités d’enseignement dans les universités . Non sans réitérer leur engagement à participer à la réflexion sur les réaménagements des calendriers universitaires le cas échéant et à consentir les efforts nécessaires pour les rattrapages des enseignements suspendus à cause de la pandémie.









En outre, les syndicalistes demandent au gouvernement de profiter de cette situation pour la finalisation et la livraison des infrastructures pédagogiques dans les différentes universités afin que les enseignements puissent se dérouler dans les meilleures conditions à la reprise.





Le Saes a également réitéré sa position pour une véritable politique de recherches au Sénégal et en Afrique. Et exhorte le gouvernement à publier le décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Universités publiques dont le projet a été examiné et adopté par le Conseil des Ministres du 11 mars 2020.





Pour terminer les universitaires informent qu’une contribution financière supplémentaire d’un montant de 5. 750.000 FCFA provenant de la participation volontaire et personnelle des militants sera remise au force Covid-19 dans les prochains jours. Cette somme viendra s'ajouter au 5 millions déjà remis. La contribution globale du SAES à la lutte contre le COVID-19 s’élève ainsi, au total, à 10.750.000FCF.